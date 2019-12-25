В центре Петербурга появятся дорожные ограждения по требованию прокуратуры

Прокуратура Центрального района попросила установить перильные ограждения в тех местах, где происходят ДТП с пешеходами. Куйбышевский районный суд требования удовлетворил, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Теперь комитету по благоустройству предстоит установить ограждения на 2-й Советской улице - Мытнинской улице, 2-й Советской - Суворовском проспекте, Загородном проспекте - Социалистической улице. В этих местах сложилась неблагоприятная дорожно-транспортная обстановка.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ограждения трех набережных в Петербурге восстановили после ДТП.
Фото: Piter.TV
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