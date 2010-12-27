Бывшему замдекана ЛГУ имени Пушкина дали условный срок за взятки

Общая сумма ущерба - около 2,4 млн рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему замдекану ЛГУ им. Пушкина Ольге Луньковой. Ее признали виновной в сборе взяток и мошенничестве. Об этом 9-го июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в период с 1 сентября 2011 по 31 декабря 2012 подсудимая нелегально зарабатывала на студентах. В тот момент она занимала должность заместителя декана по учебно-воспитательной работе по заочной форме обучения юридического факультета ЛГУ им. Пушкина.

Ольга Лунькова сообщала абитуриентам, которые хотели поступить на платное отделение, заведомо ложные сведения о гарантии зачисления. При этом она требовала передать денежные средства ей лично. Также она обещала не отчислять студентов за материальное вознаграждение.

Замдекана говорила, что лично проставит у преподавателей положительные оценки в зачетку. Студенты могли даже не приходить на зачет или экзамен. Но по факту она ничего не делала, и студентов отчисляли, а кто-то не поступал.

За полтора учебных года она принесла ущерб на общую сумму около 2,4 млн рублей. Сумма взяток составляла от 15 до 50 тысяч рублей. Иски потерпевших на 65, 146 и 150 тысяч рублей были удовлетворены в полной мере.

Суд назначил Ольге Луньковой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

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