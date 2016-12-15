Спустя четыре года полиция возбудила уголовное дело о походе активистов из Купчино в боулинг

На это выделили бюджетные деньги, но куда они пошли - неизвестно.

В 2015 году активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) вместе с главной муниципального совета "Купчино" провели турнир по боулингу для жителей МО "Купчино". Жителей на празднике оказалось в два раза меньше, чем было заявлено. Спустя 4 года по факту пропажи денег Следственное управление Фрунзенского района ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело. Об этом 9-го июля сообщила "Фонтанка.ру".

На турнир выделили бюджетные деньги. Его оценили в 200 тыс. рублей. Куда пошли на самом деле средства - неизвестно.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В постановлении говорится о том, что неустановленное лицо в неустановленное время совершило хищение 200 тыс. рублей со счета банка. Оно преследовало свои корыстные намерения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербургский кондуктор нашла труп в автобусе.

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