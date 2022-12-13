Бывшего смотрителя петербургского храма изнасиловали дубинкой

Его обвиняли в домогательствах к несовершеннолетней.

Бывшего смотрителя одного из петербургских храмов изнасиловали дубинкой за якобы домогательства к несовершеннолетней. Подробности стали известны Piter.tv.

Около пяти лет назад мужчина (на данный момент 36 лет) познакомился с прихожанкой храма, которая на тот момент была несовершеннолетней (сейчас девушке 20 лет). Знакомство постепенно переросло в дружбу, но последнее время они перестали общаться друг с другом. Неожиданно 3 апреля петербуржцу пришло сообщение от девушки, что она получила премию и хотела бы отметить с ним это событие.

Мужчина приехал в указанную квартиру в Мурино, где на него напали неизвестные молодые люди. Они обвиняли его в нездоровом интересе к тогда еще несовершеннолетней девушке. Мужчину стали душить, обливать зеленкой, избивать, вымогать деньги. В конечном счете пострадавшего изнасиловали резиновой дубинкой. Также его заставляли писать своим знакомым сообщения о том, что он педофил и домогался несовершеннолетней. Мужчина отказался, из-за чего молодые люди опять применили дубинку. Девушка снимала всё происходящее на телефон. После всего молодые люди вывели пострадавшего на улице через черный ход. В деле разбирается полиция.

Ранее постоялица апарт-отела на Хошимина попала в полицию за шутку об изнасиловании.

Фото: Piter.tv