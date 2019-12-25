Бывшее здание НИИ "Тест" на Лиговском проспекте станет апарт-отелем

Компания VALO приспособит бывший доходный дом на Лиговском, 56Б, который ранее принадлежал АО "НИИ"ТЕСТ", под апарт-отель. Об этом 15 ноября компания заявила в своих соцсетях.
Здание находится в самом центре Петербурга, в пяти минутах ходьбы от Московского вокзала. В апреле 2021 года его продали на торгах за 179 млн рублей.
Как обещает организация, апарт-отель высокого уровня UNO будет совмещать в себе приватность частного жилья, безопасность отеля и высокий уровень сервиса.
После реконструкции доходного дома в нем появятся 168 номеров. Все будут с дизайнерской отделкой.
Ранее компания застраивала территорию около станции метро "Бухарестская".
Фото: Instagram / @valoapart
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