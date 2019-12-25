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Бывшее здание НИИ "Тест" на Лиговском проспекте станет апарт-отелем
Сегодня, 12:49
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Бывшее здание НИИ "Тест" на Лиговском проспекте станет апарт-отелем

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Площадь номеров составит от 14 до 28 квадратных метров.

Компания VALO приспособит бывший доходный дом на Лиговском, 56Б, который ранее принадлежал АО "НИИ"ТЕСТ", под апарт-отель. Об этом 15 ноября компания заявила в своих соцсетях.

Здание находится в самом центре Петербурга, в пяти минутах ходьбы от Московского вокзала. В апреле 2021 года его продали на торгах за 179 млн рублей. 

Как обещает организация, апарт-отель высокого уровня UNO будет совмещать в себе приватность частного жилья, безопасность отеля и высокий уровень сервиса.

После реконструкции доходного дома в нем появятся 168 номеров. Все будут с дизайнерской отделкой. 

Ранее компания застраивала территорию около станции метро "Бухарестская". 

Фото: Instagram / @valoapart

Теги: апарт отель, реконструкция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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