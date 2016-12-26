"Битва экстрасенсов" 18 сезон 1 серия: участники новой Битвы

Piter.TV расскажет, когда ждать пилотную серию "18 Битвы экстрасенсов" и кого из участников в ней ждать.

Каждый год телепередача "Битва экстрасенсов" выходит осенью, поэтому пилотная серия 18 сезона появится на телеэкранах совсем скоро. 23 сентября в 20.00 зрители увидят 1 серию нового сезона. Первоначальный пункт отбора будет в Москве, куда сможет прийти и испытать свои силы каждый желающий. Также кастинг пройдет в нескольких городах, откуда поступило больше всего заявок от предполагаемых участников.

Кроме даты выхода долгожданного сезона, стали известны некоторые участники Битвы. Уже по традиции на кастинг приходят люди, которые известны большинству людей. За ними интересно наблюдать, ведь каждое испытание состоявшаяся звезда проходит испытание на равне со всеми. Напомним, что самой обсуждаемой персоной последнего сезона стала эстонка Мэрилин Керро, она на проекте принимала участие уже в третий раз.

На данный момент полный список кандидатов не точен, однако по предварительной информации известны некоторые участники, кто попробует свои способности.

Олег Шепс

Участие Олега в новой Битве экстрасенсов бурно обсуждается, так как он является братом победителя 14 сезона. Новость стала известна из социальной сети. Необычные способности брату Шепса достались также от матери, однако он ими не пользуется. Олегу больше по душе развитие в области музыки. Но за последний год жизнь потенциального участника заметно поменялась. В течение года он помагал Александру в "магическом бизнесе", а позже и сам вошел во вкус.



Нам стало известно и о личной жизни Олега Шипса. У него есть девушка, с которой он в отношениях уже несколько лет. В сетях все чаще стали появляться общие фотографии братьев. Поклонники Александра подозревают, что таким образом брат пиарит Олега и подготавливает к шоу.

Георгий Малиновский

Георгий популярный участник скандального шоу на ТНТ "Дом - 2", а также "16 Битвы экстрасенсов". В настоящее время Малиновский увлекается музыкальной карьерой, им создана группа и даже имеется несколько клипов.

Мэрилин Керро

Снова огненная эстонка планирует появиться на "Битве экстрасенсов". Фанаты и антифанаты уже не знают, стоит ли воспринимать ее слова всерьез. Напомним, что в финале прошлой Битвы эстонская ведьма заявила: "Ждите еще раз, и еще, и еще". Можно было бы подумать, что Мэрилин произнесла эту фразу с горяча, однако и в позапрошлом сезоне никто не верил, что она снова придет на проект.

Фото: страницы "Вконтакте" участников "18 Битвы экстрасенсев".

Видео: "ВКонтакте" - "Битва экстрасенсев"