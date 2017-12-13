Биткоин на свободе: суд Петербурга отменил запрет на распространение информации о биткоинах

Иск о блокировке сайтов с данным о криптовалюте отправлен на новое рассмотрение.

Сегодня, 27 феврая, городской суд Санкт-Петербурга счел незаконным ограничение доступа к сайтам-обменникам, которые позволяют покупать и продавать биткоины, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Суд рассмотрел апелляционную жалобу владельцев доменных имен соответствующих интернет-ресурсов.

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Октябрьского районного суда о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено, а, именно, данных интернет-сайтов, на которых размещена информация об электронной валюте Bitcoin. Дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда. Говорится в сообщении

Накануне прокуратура подавала иск Петербурга о блокировке сорока сайтов, на которых распространяется информация о криптовалюте Bitcoin.