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Биолог Глазков поделился "грибными" местами под Петербургом
Сегодня, 9:47
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Биолог Глазков поделился "грибными" местами под Петербургом

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Сейчас идет сезон лисичек.

Биолог Павел Глазков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", какие грибы сейчас можно встретить в лесах. 

На данный момент идет слой лисичек. В верховых болотах можно встретить сыроежек. Также грибникам может повезти на подосиновиков разных размеров. 

Из-за дождей, которые прошли на днях, к выходным в лесу появятся новые грибы. Искать их лучше вдоль верховых болот, где сохраняется влага. 

Борисова Грива во Всеволожском районе вдоль Дороги жизни. Я бы посмотрел по карте, где вдоль нее есть возвышенности. Второе направление – это Карельский перешеек.

поделился Павел Глазков.

Ранее петербуржцам напомнили, как правильно собирать и готовить грибы. 

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Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Светлана Муравейко 

Теги: грибы, тихая охота, урожай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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