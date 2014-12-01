Биолог Глазков поделился "грибными" местами под Петербургом

Сейчас идет сезон лисичек.

Биолог Павел Глазков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", какие грибы сейчас можно встретить в лесах.

На данный момент идет слой лисичек. В верховых болотах можно встретить сыроежек. Также грибникам может повезти на подосиновиков разных размеров.

Из-за дождей, которые прошли на днях, к выходным в лесу появятся новые грибы. Искать их лучше вдоль верховых болот, где сохраняется влага.

Борисова Грива во Всеволожском районе вдоль Дороги жизни. Я бы посмотрел по карте, где вдоль нее есть возвышенности. Второе направление – это Карельский перешеек. поделился Павел Глазков.

Ранее петербуржцам напомнили, как правильно собирать и готовить грибы.

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Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Светлана Муравейко