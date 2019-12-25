В рамках первого этапа BimSkills – 2023, который проходит с 1 сентября по 31 октября, участники будут выполнять Bim-задание заочно (удаленно).

В первый день сентября стартовал третий всероссийский конкурс кадров для цифрового строительства BimSkills – 2023. Традиционно конкурс поддерживает Комитет по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Всех студентов, учащихся и выпускников вузов и колледжей, мечтающих о стажировке или даже трудоустройстве в крупнейших проектных, девелоперских и строительных организациях, приглашают принять участие в конкурсе абсолютно бесплатно.

В рамках первого этапа BimSkills – 2023, который проходит с 1 сентября по 31 октября, участники будут выполнять Bim-задание заочно (удаленно).

Второй этап 13-14 ноября предусматривает очное выполнение заданий.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 ноября в Санкт-Петербурге. Заявки на участие нужно отправлять на официальный сайт.

Фото: портал "Строительный Петербург"