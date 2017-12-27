Билеты в Канкун от авиакомпании "Россия" могут оказаться фейковыми

Туроператора "Библио-глобус" обвиняют в продаже недостоверных билетов на рейсы авиакомпании в Канкун.

Авиакомпания "Россия" предъявила обвинения одному туроператору в шантаже и продаже недостоверных билетов на рейсы компании в Канкун. Пассажиров просят внимательно относится к приобретению билетов.

"Авиакомпания "Россия" предупреждает пассажиров о возможных неправомерных действиях отдельных туроператоров, выписывающих недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок", - гласит сообщение на сайте авиакомпании.

Чартерные перевозки в Мексике наложены определенные ограничения. По закону пассажиры, прилетевшие на чартере одной авиакомпании, должны улететь на её же самолетах.

Авиакомпания официально обратилась с запросом в авиационные власти Мексики о возможности обратной перевозки пассажиров из Мексики чартерными рейсами другой авиакомпании. В ответе указывается, что такая перевозка запрещена действующим национальным законодательством.

О ситуации с ограничениями авиационных властей Мексики консолидатор рейса, туристическая компания "Библио-глобус", был проинформирован 11 января, после чего незамедлительно довел информацию о имевшихся ограничениях до своих контрагентов.

Перевозчик уточнил, что все пассажиры с билетами "туда и обратно" на рейсы "России" улетят в Канкун и вернутся на Родину по графику. Но только до 3 февраля. Таким образом, авиакомпания просит туристов присмотреться к уже оформленным билетам.

Фото: ВКонтакте / Авиакомпания Россия