Билайн рассказал об итогах работы в Петербурге и Ленобласти

Компания обновила бренд, улучшила качество сети и выпустила новые продукты для абонентов.

Билайн в Петербурге подвел предварительные итоги работы в 2021 году: оператор обновил бренд, построил новые станции на территории региона и предложил клиентам новые продукты и сервисы.

По словам Дмитрия Глотова, регионального директора ПАО "Вымпелком" (ТМ билайн) в Западном регионе, оператор беспрестанно модернизирует свою сеть, чтобы соответствовать требованиям абонентов и росту передаваемого контента. По подсчетам билайна, в Петербурге и Ленобласти за 10 месяцев 2021 года трафик 4G вырос на 50%, или, в абсолютных значениях, на 70 петабайт, достигнув 207 петабайт. Это сравнимо с 63 миллиардами музыкальных треков или 380 миллионами киносерий в высоком качестве. На одного абонента в Петербурге приходится в среднем 20 ГБ трафика в месяц.

Мы построили базовые станции в 70 населенных пунктах Петербурга и Ленобласти: и в популярных туристических Гатчине, Сестрорецке, Пушкине, Петергофе, и в больших и маленьких пунктах области – Бокситогорске, Кингисеппе, Лодейном поле, Борисовой Гриве. В новостройках Мурино, Кудрово, Парголово, на намыве Васильевского острова тоже появилось наше оборудование. Дмитрий Глотов

Еще одним достижением Дмитрий Глотов назвал запуск в регионе технологии VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть 4G, а также одномоментно пользоваться смартфоном для звонка и поиска в интернете. Упростит жизнь пользователей и технология VoWiFi, благодаря которой оставшийся без сети абонент может сделать звонок через Wi-Fi. Крупнейшим проектом года стало расширение сети билайн в петербургском метрополитене: сеть стала доступна в тоннелях на красной, синей, оранжевой ветках и зеленой ветке от "Рыбацкого" до "Приморской". С октября 2020 года по октябрь 2021 сеть в метро показала рост трафика в 12 раз.

Также билайн развивает технологии искусственного интеллекта и больших данных, применяя новейшие решения в различных сферах.

В цифровой медицине наша нейросеть позволяет на основе МРТ тазобедренных суставов выявлять будущий артрит. В транспортной сфере – анализировать ситуацию на дорогах и помогать организовывать потоки машин и пассажиров. В сферах малого и среднего бизнеса – исследовать потенциальных клиентов, чтобы оптимизировать затраты на маркетинг. В социальной сфере мы сотрудничаем с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", помогая анализировать фото и видео с дронов для поиска людей на большой территории. Дмитрий Глотов

Кроме того, билайн рассказал об обновлении бренда, логотипа и слогана, которые произошли 14 октября. С "яркой стороны" компания перешла на "твою сторону", сторону клиента.

Логотип тоже отражает изменения – теперь он вращающийся, готовый повернуться к потребителю той стороной, которая ему нравится больше. Он может жить отдельно от слова билайн. В рекламе теперь нет знаменитостей – это история про обычных людей для обычных людей. Юлия Галина, директор по бренду и массовым коммуникациям

(Юлия Галина и Дмитрий Глотов)

Среди планов на следующий год – рефарминг или, другими словами, перераспределение радиочастот для более эффективной передачи сигнала. Процедура поможет билайну увеличить скорость мобильного интернета в Петербурге, как это уже успешно получилось в Москве. Остальные идеи билайн пока держит в секрете.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Вымпелком"