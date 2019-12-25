Билайн рассказал о рефарминге, сотах и виртуальных помощниках

Оператор связи подвел итоги работы в 2022 году.

В Петербурге билайн подвел предварительные итоги работы в 2022 году. Оператор провел рефарминг, перераспределив частоты для более эффективной передачи сигнала, установил сеть на взлётной полосе аэропорта Пулково, а также предложил клиентам тариф-конструктор и виртуальных помощников. Всё это – лишь часть из проектов компании, реализованных за минувший год.

Как рассказал директор петербургского отделения билайна Евгений Брянцев, одной из главных историй для компании в этом году стал рефарминг. Благодаря этой процедуре оператор увеличил скорость мобильного интернета для клиентов в Петербурге и Ленобласти.

Суть рефарминга в том, что радиочастоты, которые используются для стандарта 2G или 3G, переводятся под стандарт 4G. Так, интернет-трафик может перемещаться по сети свободнее и быстрее. В Ленобласти, по нашим данным, после рефарминга средняя скорость выросла на 25%, а в Петербурге на 30%. Если говорить о пиковых скоростях, то в Петербурге билайн зафиксировал на тестах – более 250 Мбит/с, в Ленобласти – более 200 Мбит/с. Евгений Брянцев

Сегодня самая эффективная сеть, которая обеспечивает высокие скорости, это 4G (5G в коммерческой эксплуатации в России пока нет). В 2022 году билайн продолжал работы по модернизации оборудования, в результате в Петербурге и Ленинградской области уже 97% сайтов, на которых размещены базовые станции оператора, работают в 4G.

Билайн продолжает развивать и модернизировать инфраструктуру и в самом городе. Так, компания улучшила покрытие сети на ЗСД, а также на взлетной полосе аэропорта Пулково. Теперь абоненты могут использовать интернет перед взлётом или после приземления. Оператор рассчитывает, что в 2023 году его мобильная сеть будет работать и во всем метрополитене, включая перегоны между станциями. Сейчас сервисы билайна доступны на красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции "Рыбацкое" до станции "Приморская".

Евгений Брянцев

Развитие бренда билайн во много опирается именно на новые технологии. Например, на технологию VoLTE, которая позволяет совершать голосовые звонки в HD качестве, и VoWiFi, благодаря которой можно сделать звонок через сеть Wi-Fi, если мобильная сеть отсутствует. С недавних пор билайн также активно использует в своих проектах нейросети. Например, искусственный интеллект успешно применяют при поиске потерявшихся людей в поисковом отряде "ЛизАлерт", с которым сотрудничает оператор.

В Ленинградской области отряд в этом году нашёл более двух тысяч человек, в том числе и с помощью наших технологий. Нейросеть позволяет оперативно анализировать информацию с дрона, который ищет человека. За вылет дрон делает более двух тысяч фотографий, которые нейросеть автоматически обрабатывает и распознает на снимках человека или следы его присутствия, позволяющие найти пропавшего. Евгений Брянцев

Кроме этого, билайн в 2022 году запустил новый тариф UP и виртуальных помощников. Абонент может самостоятельно настроить тариф под себя, а также выбрать виртуального помощника, у которого есть те или иные способности – например, скидки или неограниченный трафик на определенные сервисы. К Новому году помощник подарит текущим и новым абонентам тарифа UP 100 сот, которые активируют суперспособности, такие как дополнительные минуты или гигабайты интернета. О том, как получить соты рассказала директор по развитию новых продуктов Дарья Кучинская.

Соты – это внутренняя валюта для тарифа UP, она выдается за выполнение ежедневных заданий в мобильном приложении билайна. Уже более тысячи абонентов накопили соты и смогли подключить суперспособности для своего помощника. Дарья Кучинская

Дарья Кучинская

В следующем году билайн планирует масштабировать соты, сделав их полноценной внутренней валютой, а также заняться программой лояльности, которую выстроят на основе ежедневных игровых заданий. Кроме этого, оператор хочет увеличить количество суперспособностей для виртуальных помощников.

Фото: предоставлено организатором

