Тихвинский Пушкин "заминировал" библиотеку в Ленобласти

В Ленобласти пойман мужчина, заявивший о ложном минировании библиотеки.

В городской библиотеке города Тихвина Ленинградской области произошло ЧП. На телефонный номер общественного заведения позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенной бомбе в помещении. В результате неудачной шутки по адресу Четвертый Микрорайон, 39 пришлось эвакуировать 160 человек.

Инцидент произошел около семи часов вечера 20 декабря. Известно, что помимо посетителей и сотрудников библиотеки на улицу вывели учащихся художественной школы, расположенной в том же учреждении.

В настоящее время правоохранительные органы задержали подозреваемого. Телефонным “террористом” оказался 45-летний местный житель, который звонил с мобильного номера жены. Интересен тот факт, что мужчина является однофамильцем великого русского поэта. Получается, что библиотеку “заминировал” Пушкин. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.