Библиотеку Колобовых на Зеленина восстановят за один рубль

Торги проведут во II квартале 2019 года.

Здание библиотеки Ф. Я. и Н. Я. Колобовых, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, восстановят по программе "Аренда памятника за 1 рубль". Об этом сообщает комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Здание находится на улице Большая Зеленина, его площадь - 735,7 кв. м. В аренду здание будет передано на 49 лет по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр. Объект может использоваться под любые цели, кроме жилых. Торги проведут во II квартале 2019 года.

По условиям, арендатор должен восстановить данное здание в течение 7 лет после начала аренды. После проведения реставрации арендатор предоставит в комитет имущественных отношений акт приемки работ и получит право льготной аренды в размере 1 рубль за 1 квадратный метр до конца срока аренды.

Ранее на Piter.TV: В Санкт-Петербурге назван первый дом по программе "аренда памятника за рубль".

Фото: google maps​​​​​​​