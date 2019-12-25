Библиотека семейного чтения в Сосновом Бору стала модельной после модернизации

Фонд Библиотеки семейного чтения в Сосновом Бору достиг 55 тысяч наименований, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. В конце прошлого года библиотека в городе атомщиков была модернизирована в рамках национального проекта "Культура" и открылась заново уже как модельная библиотека.
Сейчас в ней оборудован зал детского и подросткового чтения, есть комната творчества, читальный зал для старших детей и литературная гостиная. Зал интеллектуального и досугового чтения выступает в качестве образовательного и культурного пространства, где проводятся различные лекции, мероприятия и встречи.
В библиотеке созданы условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья: современный подъемник и пандус обеспечивают комфортную среду.
Модельные, или образцовые, библиотеки открываются в России с 2019 года: обязательным требованием становится наличие благоустроенного помещения, хорошо укомплектованного многоотраслевого фонда, современного компьютерного оборудования, новейших информационных технологий в работе.
Ранее власти Петербурга заявили о намерении усовершенствовать библиотеки.
Фото: ВКонтакте/Библиотека семейного чтения г. Сосновый Бор
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