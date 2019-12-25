Библиотека семейного чтения в Сосновом Бору стала модельной после модернизации

Библиотеки Ленобласти модернизируются в модельные в рамках нацпроекта "Культура".

Фонд Библиотеки семейного чтения в Сосновом Бору достиг 55 тысяч наименований, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. В конце прошлого года библиотека в городе атомщиков была модернизирована в рамках национального проекта "Культура" и открылась заново уже как модельная библиотека.

Сейчас в ней оборудован зал детского и подросткового чтения, есть комната творчества, читальный зал для старших детей и литературная гостиная. Зал интеллектуального и досугового чтения выступает в качестве образовательного и культурного пространства, где проводятся различные лекции, мероприятия и встречи.

В библиотеке созданы условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья: современный подъемник и пандус обеспечивают комфортную среду.

Модельные, или образцовые, библиотеки открываются в России с 2019 года: обязательным требованием становится наличие благоустроенного помещения, хорошо укомплектованного многоотраслевого фонда, современного компьютерного оборудования, новейших информационных технологий в работе.

Ранее власти Петербурга заявили о намерении усовершенствовать библиотеки.

Фото: ВКонтакте/Библиотека семейного чтения г. Сосновый Бор