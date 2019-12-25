Библиотека Маяковского на Фонтанке откроется после реконструкции 9 октября

Фонд библиотеки – более 350 тысяч книг и журналов, а также 14 миллионов книг в едином электронном каталоге.

Спустя три года реконструкции 9 октября открывается библиотека имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 44. Информация об этом опубликована на сайте библиотеки.

В обновленном здании расположится фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы. Библиотека оснащена станциями самообслуживания, монорельсовым "Телелифтом" для книг, гардеробом с системой Face-ID.

Фонд библиотеки – более 350 тысяч книг и журналов, а также 14 миллионов книг в едином электронном каталоге. По читательскому билету можно получать и сдавать книги круглосуточно: на цокольном этаже установлены пункт сдачи и бокс для заказанных заранее книг.

В день открытия в библиотеке пройдёт специальная программа. Полный список событий и регистрация есть на сайте.

Фото: библиотека имени Маяковского