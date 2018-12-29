Водитель "Делимобиля" ограбил дизайнера ювелирной компании в Ленобласти

Женщина лишилась смартфона и ювелирных украшений.

Во вторник, 15 января, в 104 отдел полиции УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти обратилась жительница Петербурга, которая работает дизайнером в ювелирной компании. Женщина заявила, что ее ограбил водитель каршерингово автомобиля. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 января примерно в час ночи в Гатчинском районе, в деревне Бор. Леонид на "Делимобиле" отобрал у женщины iPhone 6, цепочку, кулон, три кольца с бриллиантами и с сапфиром, сережки. Общая сумма ущерба составила 205 тысяч рублей.

Пострадавшая смогла описать грабителя. На вид ему 35 лет, худощавого телосложения, рост 185 см. На левой руке набита татуировка с инициалами "Н.Л". Отсутствует верхний передний зуб. Известно, что с мужчиной женщина познакомилась в социальных сетях.

В настоящий момент полиция ведет расследование и ищет преступника.

Ранее мы писали, что житель Петербурга лишился портативной колонки в электричке.

Фото: pixabay.com