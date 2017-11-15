Пользователи соцсетей влюбились в безумную рекламу бурятов

Буряты сняли рекламу про унты

Внимание пользователей соцсетей привлекла неординарная реклама дизайнерских унтов, которую 15 ноября опубликовали в instagram.

Главный герой под музыку настоящих мужчин Smoke On The Water демонстрирует друзьям свою крутость, которую ему придали новые унты. "Унты купил, совсем пафосный стал", - восклицает один из друзей.

Счастливый обладатель дизайнерской пары обуви закидывает ногу на авто и кому-то звонит и рекомендует купить такие же, но авто не его. Пассажиры машины тоже остаются под впечатлением от этого крутого парня.

Зрителей восхитил пафосный герой. В Twitter комментаторы сравнили крутые унты с новым iPhone X. Пользователи соцсетей назвали ролик "первой нормальной бурятской рекламой". Остается догадываться, как выглядит другая реклама в Бурятии.

Видео: instagram / dulaan.unty