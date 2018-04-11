Безруков о Высоцком: каждая песня как удар

В Петербурге выступили актеры Московского Губернского театра в постановке Сергея Безрукова "Высоцкий. Возрождение Легенды".

В Санкт-Петербурге прошел спектакль Сергея Безрукова "Высоцкий. Рождение Легенды". На сцене было 83 человека - актеры и музыканты, которые раскрыли личность Владимира Высоцкого с помощью языка музыки и пластики. Безруков рассказал зрителям путь Легенды: победы и поражения, его чувства, открытия и разочарования. "Путь, который было необходимо пройти, чтобы стать легендой", - говорит Безруков.

Мы понимаем, что мы обязаны рвать душу на сцене и петь песни Высоцкого, чтобы достучаться до всех, кто сидит в зале. Докричаться. Потому что ребята мои на спектакле будут работать в кровь. Сергей Безруков

В исполнении актеров Московского Губернского театра в постановке звучали самые знаменитые песни: "Я не люблю", "Моя цыганская", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Я несла свою беду", "Сыновья уходят в бой", "Кони привередливые", "На Большом Каретном" и другие.

Каждая песня как удар. Удар правой, левой. У Высоцкого был мощный хук - с левой...это всем циничным людям, которые зажирели в обществе, которые не видят чужих проблемы и чужих бед. Вот такие удары мощные. Поэтому мы и решили играть спектакль, чтобы эти песни были хлесткими, как кулаки.

Видео: Piter.TV