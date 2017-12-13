Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Безработный петербуржец от скуки решил "заминировать" "Площадь Восстания"
Сегодня, 12:39
1
lesjasap
348

Безработный петербуржец от скуки решил "заминировать" "Площадь Восстания"

0
 
 

Красная ветка чуть не "лишилась" станции "Площадь Восстания" из-за звонка петербуржца.

Скучное пятничное утро заставило безработного петербуржца действовать неординарно: мужчина решили “заминировать” станцию метро “Площадь Восстания”. В районе половины девятого утра 16 февраля он позвонил в полицию с рассказом о заложенной бомбе. Фамилию шутник решил не скрывать, поэтому назвал настоящую.

Естественно, никаких опасный предметов и веществ в метрополитене не оказалось. Тогда правоохранительные органы направились наведаться к “террористу”. Последнего подвел тот факт, что он использовал собственный мобильный телефон, чтобы сообщить о “теракте”. Было установлено, что звонивший проживает на Гончарной улице. Местному жителю просто  хотелось развлечься. Мужчине 52 года.

Действия преступника частично ограничили движение пассажиров на “Площади Восстания” на целый час. Именно столько потребовалось, чтобы поверить платформу и вестибюль.
 

Теги: бомба , минирование , площадь восстания , пятница , скука , телефонный терроризм
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

    Сегодня 13:29

    Вот за такие развлечения должна быть уголовная статья минимум так лет от 10. И никто больше не будет этим забавляться..

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5