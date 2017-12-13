Безработный петербуржец от скуки решил "заминировать" "Площадь Восстания"

Красная ветка чуть не "лишилась" станции "Площадь Восстания" из-за звонка петербуржца.

Скучное пятничное утро заставило безработного петербуржца действовать неординарно: мужчина решили “заминировать” станцию метро “Площадь Восстания”. В районе половины девятого утра 16 февраля он позвонил в полицию с рассказом о заложенной бомбе. Фамилию шутник решил не скрывать, поэтому назвал настоящую.

Естественно, никаких опасный предметов и веществ в метрополитене не оказалось. Тогда правоохранительные органы направились наведаться к “террористу”. Последнего подвел тот факт, что он использовал собственный мобильный телефон, чтобы сообщить о “теракте”. Было установлено, что звонивший проживает на Гончарной улице. Местному жителю просто хотелось развлечься. Мужчине 52 года.

Действия преступника частично ограничили движение пассажиров на “Площади Восстания” на целый час. Именно столько потребовалось, чтобы поверить платформу и вестибюль.

