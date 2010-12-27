Бездомный мужчина в Гатчине умер в результате переохлаждения

Судя по внешности, ему было примерно тридцать пять лет.

Сегодня,12 марта, в больницу города Гатчины госпитализировали в срочном порядке неизвестного молодого человека. Диагноз парня медики обозначили как сильное обморожение. Спасти молодого человека им не удалось. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Около 02:30 ночи, 12 марта в Гатчинскую районную больницу поступил неизвестный мужчина. Врачи поставили диагноз переохлаждение, но толком ничего не успели сделать, парень погиб спустя 30 минут.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, скорее всего он являлся бездомным. Однако это лишь предположения. Судя по внешности, ему было примерно тридцать пять лет.

Напоминаем, о том, что погода в Ленобласти все еще остается по-зимнему холодной и, собираясь выйти на улицу, необходимо как можно теплее одеться. Также врачи не рекомендуют превращать обычные прогулки в затяжные гуляния, способные привести к обморожению и создать немалую угрозу здоровью.

Источник: сетевое издание "Online47"