Тело 17-летнего студента техникума нашли в сарае в поселке Красносельское

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В среду, 23 сентября, в полицию обратился старший воспитатель детского сада в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти и заявил об обнаружении бездыханного тела молодого человека. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело юноши нашли в заброшенном сарае на Нагорной улице. Погибшим оказался 17-летний житель поселка, учащийся второго курса Мичуринского многопрофильного техникума. Известно, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере он не состоял.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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