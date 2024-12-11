Безбилетник в московском трамвае залил перцем женщину-контролера

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дел.

Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае, после чего залил перцем контролера. Когда женщина, представляющая органы власти, попросила пассажира предъявить документы, подтверждающие оплату поездки в общественном транспорте, то злоумышленник применил насилие в ее отношении. Злоумышленник распылил содержимое баллончика в лицо старшего инспектора, после чего скрылся. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники регионального управления прокуратуры. Известно, что преступление совершено местным жителем в российской столице.

...не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ Москвы "Организатор перевозок", выявившему правонарушение. пресс-служба прокуратуры по Москве

В настоящее время привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ находится на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре. Речь идет о расследовании за применение насилия в отношении представителя власти.

Жившую без отопления блокадницу забрали в психбольницу с Петроградской стороны.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы