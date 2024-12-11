Жившую без отопления блокадницу забрали в психбольницу с Петроградской стороны

Информация о плачевных условиях проживания стала известна благодаря соседу женщины, который случайно оказался в её квартире и обратился к журналистам.

Блокадница, жившая в крайне тяжелых условиях в Петербурге, была доставлена в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. Об этом сообщила "Фонтанка".

Пожилая женщина проживала на Петроградской стороне без элементарных удобств. Информация о плачевных условиях стала известна благодаря её соседу, который случайно оказался в её квартире и обратился к журналистам. Сосед рассказал, что в квартире отсутствуют батареи, нет воды, мебели, а также присутствуют грызуны. Женщина числится в списке "Они пережили блокаду", она родилась в блокадном Ленинграде.

Несмотря на тяжёлое состояние, самочувствие пенсионерки оценивается как удовлетворительное, однако врачи продолжают наблюдать за ней. Администрация Петроградского района заявила, что рассматривается вопрос о дальнейшей госпитализации пожилой женщины.

Городская прокуратура и Следственный комитет инициировали проверку, чтобы выяснить обстоятельства, приведшие женщину к таким условиям жизни.

Ранее мы сообщили о том, что подростка с колото-резаными ранами госпитализировали из квартиры на Долгоозерной.

Фото: Piter.TV