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Безбилетник сломал створку турникета на станции метро "Курская"

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Ему грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм.

Безбилетник сломал створку турникета на станции метро "Курская". Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что 41-летний пассажир хотел зайти вслед за другим пассажиром, но створки турникета закрылись. В результате мужчина мышленно разбил одну из них. Ему грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм.

Ранее мы сообщали, что полицейские Московского метрополитена задержали подозреваемого в хищении смартфона.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: безбилетник, курская, метро, москва
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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