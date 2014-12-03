Ему грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм.

Безбилетник сломал створку турникета на станции метро "Курская". Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что 41-летний пассажир хотел зайти вслед за другим пассажиром, но створки турникета закрылись. В результате мужчина мышленно разбил одну из них. Ему грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм.

Ранее мы сообщали, что полицейские Московского метрополитена задержали подозреваемого в хищении смартфона.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ