"Безбашенный" глухарь напал на мужчину под Томском

По сети разлетелось видео встречи человека c диким глухарем на севере Томской области.

По социальным сетям и СМИ разлетелось видео с "безбашенным глухарем" и стало вирусным.

На опубликованных кадрах видео, мужчина проезжает по дороге в лесу и останавливается, увидев глухаря. Человек с камерой подходит к птице все ближе и ближе, не переставая восхищаться красотой глухаря. Глухарь тем временем пятится, расправляет хвост и принимает бойцовую стойку. Когда мужчина подошел совсем близко, глухарь атаковал его. Поверженный человек со смехом покидает место "стычки".

Видео было снято в окрестностях г. Стрежевого на севере Томской области.

Видео: YouTube/Lena Parshin