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"Безбашенный" глухарь напал на мужчину под Томском

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По сети разлетелось видео встречи человека c диким глухарем на севере Томской области.

По социальным сетям и СМИ разлетелось видео с "безбашенным глухарем" и стало вирусным.

На опубликованных кадрах видео, мужчина проезжает по дороге в лесу и останавливается, увидев глухаря. Человек с камерой подходит к птице все ближе и ближе, не переставая восхищаться красотой глухаря. Глухарь тем временем пятится, расправляет хвост и принимает бойцовую стойку. Когда мужчина подошел совсем близко, глухарь атаковал его. Поверженный человек со смехом покидает место "стычки".

Видео было снято в окрестностях г. Стрежевого на севере Томской области.

Видео: YouTube/Lena Parshin

Теги: безбашенный глухарь , вирусное видео , животный мир , новости регионов
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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