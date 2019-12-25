В квартире на Долгоозерной нашли труп без вести пропавшей пенсионерки

Тело женщины уже начало издавать неприятный запах.

Во вторник, 9 февраля, в полицию Петербурга обратилась пожилая женщина и заявила о пропаже 57-летней подруги. По словам заявительницы, пенсионерка перестала выходить на связь и долгое время не отвечала на звонки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартире на Долгоозерной улице, где проживала исчезнувшая. Там они обнаружили гниющий труп пенсионерки, который начал издавать неприятный запах.

Тело доставили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее на форелевой ферме у Медного озера нашли вмерзшее в лед тело.

Фото: Piter.TV