Без кота и жизнь не та: в Петербурге бесплатно раздадут котов

Петербуржцев ждет мастер класс и кототерапия.

В рамках акции "Все оттенки кошачьего" в Петербурге в добрые руки раздадут котов. Найти себе пушистого друга можно будет 30 марта в кафе-музее "Республика кошек".

В заведение на улице Якубовича может прийти любой желающий, даже если просто хочет поиграть с питомцами "Республики". Если же вы все-таки решили, что хотите вернуться домой в компании кота, вам необходимо взять с собой паспорт и переноску.

Также для пришедших волонтеры проведут мастер класс по уходу за любимцем. Котики будут ждать вас с 15:00 до 22:00. Вход свободный.

Фото: Республика кошек