Бесплатные мероприятия в Питере на 24 августа

Куда сходить в Петербурге в четверг 24 августа.

1. Фестиваль “ТВОРИМ ЧТО ХОТИМ” в Галерее

На три дня “Галерея” станет центром творчества Петербурга. В Торговом комплексе установят арт-инсталляции, пройдут образовательные лекции, театральные постановки, а также ди-джейские сеты.

с 14 до 20 вечера “Галерея” организует творческие мастер-классы и студии для самых маленьких ценителей творчества, искусства, лепки и других занимательных прикладных занятий. Сборная “солянка” их креативщиков из Москвы и Санкт-Петербург стремится увлечь детей полезными и интересными делами, а также развить любовь к искусству.

Вход на мероприятие свободный.

2. Кинолекторий «Мост Ватерлоо»

С 18.00 до 20.00 в библиотеке имени Некрасова пройдет кинопоказ ретро-картины “Мост Ватерлоо” режиссера Мервина ЛеРоя.

Зрителей погрузят в атмосферу 40х годов 19 века в США. Лента будет показана в рамках проекта “Киночетверг”. Главные роли в фильме исполнили ставшие уже культовыми персонами Вивьен Ли, Роберт Тейлор и Вирджиния Филд.

Фильм расскажет о влюбленных молодых людях, которых разделяют против их воли: героя отправляют на фронт, а героиню ожидают другие потери и трагедии.

Адрес показа: проспект Бакунина, дом 2





3. Художественная выставка “Большие картины”

В здании Конюшенного завода пройдет выставка “Большие картины”. Особенность этой выставки в том, что экспозиция представляет произведения из закрытыхх фондов. Картины выствыляются крайне редко.

Выставка охватывает 19 масштабных полотен XX века, большинство из которых сохранились абсолютно случайным образом. Например, портрет Сталина был списан и подлежал уничтожению, но все-таки чудом сохранился.

С 21 августа по 10 сентября вход на экспозицию свободный.