Бесплатные лекарства от коронавируса: кто и как их получит

Лекарства будет приносить доктор на дом.

В среду, 11 ноября, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, кто и как получит бесплатные лекарства от коронавируса. Напомним, что на них выделили сотни миллионов рублей из федерального центра.

Чиновник пояснил, что препараты будут получать даже те, кто не сдавал тест на коронавирус или получил отрицательный результат. У пациента должны быть клинические симптомы, эпидемиологический анамнез и все признаки коронавирусной инфекции. Врач придет домой к больному и принесет необходимые упаковки препаратов. Ходить в аптеку самому не нужно.

Но лекарства появятся у врачей не раньше, чем через 10 дней. Процедура закупки пока не прошла.

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