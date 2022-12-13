Бербок заявила, что Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине

Глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок утверждает, что коллективный Запад не намерен прекращать антироссийскую санкционную политику до того момента, пока длится украинский конфликт. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления перед депутатами Бундестага (местного парламента) в качестве ответа на вопрос законодателей.
Нет!
Анналена Бербок, глава МИД Германии
Напомним, что российский президент Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Такое решение руководство страны приняло в качестве ответа на просьбу Донецкой и Луганской народной республик о помощи. После этого коллективный Запад ввел запреты и ограничения в отношении Москвы, а также нарастил собственные военные поставки для киевского режима.
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Фото и видео: YouTube / phoenix
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