Бензовоз с соляркой перевернулся на мосту через Вуоксу

Около семи утра на мосту через Вуоксу произошло ДТП с участием бензовоза, перевозившего груз дизельного топлива и легкового автомобиля Hyundai Solaris. В результате ДТП цистерна с опасным грузом перевернулась. Происшествие произошло неподалеку от деревни Перевозное, со стороны Выборга.
Сейчас очевидцы в социальных сетях бьют тревогу и предсказывают экологическую катастрофу. На мосту работают экстренные службы, движение в сторону Каменногорска затруднено.
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Информационное агентство ivyborg.ru сообщает, что ДТП произошло по вине водителя бензовоза, который не справился с управлением. Также на сайте ИА со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщается, что водитель большегруза погиб в результате случившегося ДТП.
Фото: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"
Видео: Инстаграм @piratoff_47