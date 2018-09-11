Бензовоз с соляркой перевернулся на мосту через Вуоксу

В результате аварии с участием бензовоза и легкового автомобиля, цистерна с опасным грузом перевернулась у заезда на мост через Вуоксу. Подробности о пострадавших и возможном разливе топлива уточняются.

Около семи утра на мосту через Вуоксу произошло ДТП с участием бензовоза, перевозившего груз дизельного топлива и легкового автомобиля Hyundai Solaris. В результате ДТП цистерна с опасным грузом перевернулась. Происшествие произошло неподалеку от деревни Перевозное, со стороны Выборга.

Сейчас очевидцы в социальных сетях бьют тревогу и предсказывают экологическую катастрофу. На мосту работают экстренные службы, движение в сторону Каменногорска затруднено.

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Информационное агентство ivyborg.ru сообщает, что ДТП произошло по вине водителя бензовоза, который не справился с управлением. Также на сайте ИА со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщается, что водитель большегруза погиб в результате случившегося ДТП.

Фото: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"

Видео: Инстаграм @piratoff_47