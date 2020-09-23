Вице-премьер РФ Белоусов рассказал о спаде экономики

Андрей Белоусов рассказал о государственной поддержке населения в кризисных условиях.

Вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о спаде экономики. Об этом чиновник заявил в рамках выступления на заседании в Совете Федерации. Спикер уверен, что такого спада в отрасли по глубине и интенсивности в стране не регистрировалось с 2009 года.

Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны. Объем ВВП и реально располагаемые доходы населения упали на 8% к уровню предшествующего года, а оборот розничной торговли упал вдвое больше – на 16% Андрей Белоусов, вице-премьер России

По словам чиновника, в России уровень безработицы за несколько месяцев увеличился с 4,6 до 6%. Прирост составил более одного миллиона человек. Белоусов заметил, что правительство оперативно приняло необходимые меры, направленные на поддержку доходов населения. В первую очередь это коснулось социальной незащищенных категорий граждан. Из федерального бюджета было выделено более 4 трлн рублей (около 3,9% от ВВП страны).

Это позволило ограничить глубину и продолжительность спада потребления и главное задержать занятость Андрей Белоусов, вице-премьер России

Совфед ратифицировал договор с Венгрией о праве граждан на получение пенсии.

Видео: Youtube/Совет Федерации



