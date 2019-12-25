Миссия была запущена 19 августа 1960 года.

Белка и Стрелка отправились в космос 60 лет назад - 19 августа 1960 года. На околоземной орбите собаки пробыли более 25 часов. Советский космический корабль "Спутник-5" совершил 17 витков вокруг планеты, а после благополучно вернулся обратно.

Эксперты вспомнили, что для полета в космос отбирались здоровье и спокойные питомцы. Они должны были быть не тяжелее шести килограммов и иметь в высоты не более 35 сантиметров. Возраст кандидатов - от двух до шести лет. Специалисты отдавали предпочтение девочкам, так как они не имеют привычку поднимать ногу для мочеиспускания, поэтому для них легче изобрести ассенизационное устройство. Для правильного расположения датчиков собаки должны были иметь короткую шерсть.

Стоит рассказать, что первый полет собак в космос состоялся 22 июля 1951 года. С полигона Капустин Яр в космическом корабле ученые запустили Дезика и Цыгана. Они благополучно приземлились спустя 15 минут. В общей сложности с 1951 по 1962 года в космосе побывали 29 пар собак. Восемь запусков закончились неудачей.

СССР запустил к Венере станцию "Венера-7" 50 лет назад.