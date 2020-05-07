Белый зал откроют в Шереметевском дворце в Петербурге

Его задумал в 1798 году архитектор Джакомо Кварнеги для свадебного торжества графа Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, которая сначала была примадонной крепостного театра, а затем стала графиней Шереметевой.

В пятницу, 7 октября, в Шереметевском дворце откроется Белый зал. Его задумал в 1798 году архитектор Джакомо Кварнеги для свадебного торжества графа Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, которая сначала была примадонной крепостного театра, а затем стала графиней Шереметевой. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Зал достроили в 1840-х под руководством архитектора Иеронима Корсини. Он сразу заслужил славу одного из самых изысканных и красивых залов Северной столицы. Музыканты любили его за удивительные акустические возможности и часто выбирали для своих выступлений.

Здесь проходили балы, театрализованные представления, симфонические собрания, пел хор графа Шереметева, выступал Великорусский оркестр Василия Андреева.Со временем красота Белого зала потускнела, и он стал нуждаться в восстановлении. Его реставрация заняла три года.

7 октября в 19:00 в Шереметевском дворце состоится торжественное открытие Белого зала. Откроет новый сезон маэстро Михаил Голиков и Международный симфонический оркестр "Таврический". В концерте также примет участие Ансамбль старинной музыки "Новая Голландия" под руководством Павла Андреева. В программе – произведения Гретри, Каччини, Баха, Моцарта, Глазунова, Равеля, Артемьева.

Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства