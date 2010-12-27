В Ленинградский зоопарк из Якутии переедет внучка белой медведицы Услады

Белая медведица Снежинка переедет в Ленинградский зоопарк из Якутии. Новый медвежонок – это внучка уже живущей в Петербурге Услады.

В начале декабря в Ленинградский зоопарк приедет новая белая медведицы Снежинка. Малышка прилетит в Северную столицу из Республиканского зоопарка "Орто-Дойду" в Якутии.

Снежинку передают Ленинградскому зоопарку по соглашению между зверинцами Петербурга и Якутии.в 2013 году из города на Неве на восток страны улетел медвежонок Ломоносов. В якутском зоопарке он стал парой медведицы Колыманы. По соглашению, Якутия обязалась отдать ребенка парочки женского пола в Ленинградский зоопарк.

Первенец Ломоносова и Колыманы появился еще в ноябре 2016 года. Только сейчас девочка Снежинка достаточно окрепла для путешествия. В Северной столице она будет жить вместе со своей бабушкой Усладой. Последняя в этом году отметили 30-летний юбилей.

Фото: зоопарк Орто-Дойду, Ленинградский зоопарк