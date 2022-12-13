Белый дом заявил о стремлении избежать начала третьей мировой войны

Американская администрация при президенте Джо Байдене, оказывая военную помощь Вооруженным силам Украины стремятся не допустить того, чтобы эскалация напряженности в региональном конфликте не переросла в начало третьей мировой войны, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Базовое мнение президента заключается в том, что мы намерены сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать таким образом, чтобы избежать начала третьей мировой войны.
Джейк Салливан, советник Байдена
США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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