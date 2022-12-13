Джон Кирби рассказал о военной поддержке киевского режима.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обеспечила Вооруженные силы Украины всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что не будет раскрывать сроки начала такой атаки со стороны киевского режима даже в том случае, если и располагает ей. Он счел, что прерогативой официальных объявлений по теме наделен президент Украины Владимир Зеленский.

У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль.

Фото и видео: YouTube / MSNBC