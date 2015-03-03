Джон Кирби официально подтвердил информацию, которая распространялась в западных СМИ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене подтвердили наличие у украинских властей разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS производства США для совершения воздушных ударов армией киевского режима по Курской области. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас это то, что происходит вокруг Курска и Курской области. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Джон Кирби признался в том, что американская администрация внесла изменения в собственное руководство по использованию этих дальнобойных ракет, согласно которому Вооруженные силы Украины могут бить только по конкретным целям в России. Однако эксперт не рассказал СМИ о том, какие именно объекты будут подвергаться нападению.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News