США участвуют в расследовании крушения самолета в Литве

Джон Кирби призвал не делать выводы до завершения официального расследования Литвы.

Американская администрация при президенте Джо Байдене оказывает содействие в расследовании крушения грузового самолета компании DHL, разбившегося в Вильнюсе. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте в США оказывают содействие коллегам из прибалтийской республики.

Это произошло только что, поэтому мы, конечно, не собираемся забегать вперед расследования и опережать то, куда его приведут факты, но мы предоставляем некоторые экспертные знания, чтобы помочь им. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News