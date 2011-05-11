Белый дом: Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня

Джон Кирби рассказал о подготовке к режиму по прекращению огня.

Израиль и Ливан в настоящее время близки к заключению двустороннего соглашения о режиме прекращении огня, которое включает в себя, в том числе, договоренности с группировкой "Хезболлах". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что не может говорить о каких-либо подробностях договора, однако страны движутся в очень позитивном направлении, а обсуждения ведутся в конструктивном ключе.

Мы считаем, что мы достигли той точки, где мы близки. Но хочу быть осторожным и аккуратным <...>, потому что пока все не сделано, у нас нет сделки. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудник Белого дома отказался комментировать информацию о том, что французский президент Эмманюэль Макрон может участвовать в заключении данной сделки, а также о том, что Джо Байден вместе с коллегой из Елисейского дворца может уже 26 ноября или в ближайшие несколько дней объявить о заключении ближневосточного соглашения.

США внесут несколько зарубежных лиц в антироссийские санкционные списки.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News