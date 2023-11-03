Джон Кирби оценил материл издания The Economist.

Американская администрация утверждает, что интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного британскому журналу The Economist свидетельствует о необходимости сохранения поддержки армии киевского режима со стороны международных союзников и конкретно от США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене. При этом чиновник уточнил, что не может прокомментировать перспективу перехода сторон конфликта в регионе к мирному урегулированию ситуации. По словам спикера властей США, интервью иностранного командующего не побуждает "большого аппетита к переговорам" с Россией.

Мы, безусловно, дадим украинским лидерам возможность говорить о своем прогрессе или его отсутствии. Говорить про такое - это действительно их дело. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом не видел свидетельств того, что "Хезболлах" готовится к масштабным действиям.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television