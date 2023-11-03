  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:07
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом утверждает, что интервью Залужного указывает на важность поддержки Киева

0 0

Джон Кирби оценил материл издания The Economist.

Американская администрация утверждает, что интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного британскому журналу The Economist свидетельствует о необходимости сохранения поддержки армии киевского режима со стороны международных союзников и конкретно от США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене. При этом чиновник уточнил, что не может прокомментировать перспективу перехода сторон конфликта в регионе к мирному урегулированию ситуации. По словам спикера властей США, интервью иностранного командующего не побуждает "большого аппетита к переговорам" с Россией.

Мы, безусловно, дадим украинским лидерам возможность говорить о своем прогрессе или его отсутствии. Говорить про такое - это действительно их дело.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом не видел свидетельств того, что "Хезболлах" готовится к масштабным действиям.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: the economist, белый дом, валерий залужный, всу, джон кирби
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии