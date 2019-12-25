Белый дом считает, что Путин не принял решение по вторжению на Украину

Джейк Салливан напомнил о готовности США к диалогу по гарантиям безопасности с РФ.

Белый дом считает, что российский президент Владимир Путин не принял решение по вторжению на Украину. Такое заявление сделали журналисты Reuters со ссылкой на выступление на семинаре Совета по международным отношениям Джейка Салливана. Советник президента Джо байдена по вопросам национальной безопасности подчеркнул, что американская разведка по-прежнему продолжает серьезно изучать возможную атаку со стороны РФ на Киев.

По текущей оценке правительства США, он еще не принял решение, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет. Очень трудно представить, что соглашения будут достигнуты, если мы будем продолжать наблюдать эскалацию. Джейк Салливан, американский чиновник

Официальный представитель администрации США напомнил прессе, что Вашингтон всегда готов к диалогу с Россией по поводу требований о гарантиях безопасности. Это общение должно вестись в контексте темы "деэскалации, а не эскалации".

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