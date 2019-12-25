Белый дом: решение о проверке приобретения Маском Twitter примут полномочные структуры

Джон Кирби рассказал о том, что вопрос находится не в юрисдикции администрации США.

Белый дом заявил о том, что решение о проверке приобретения Маском Twitter примут полномочные структуры США. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что говорит о сотрудниках Комитета по иностранным инвестициям. СМИ хотели узнать у эксперт о том, возможно ли на практике организовать подобное расследование в отношении местного бизнесмена, миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX.

Я не стану говорить об этом. От Комитета по иностранным инвестициям в США зависит, будут ли какие-либо проверки. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби подчеркнул, что с данным вопросом следует обратиться в указанный комитет, а не в Белый дом. Напомним, что Twitter - нежелательная на территории России социальная сеть.

В Белом доме согласились с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну.

Фото: YouTube / Yahoo Finance