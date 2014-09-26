Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах США с Россией

Карин Жан-Пьер рассказала о темах такого общения.

Белый дом прокомментировал сообщения о секретных переговорах между властями США с Россией. Журналисты в ходе регулярного брифинга в американской администрации в Вашингтоне задали вопрос официальному представителю при президенте Джо Байдене соответствующий вопрос. Карин Жан-Пьер заявила о том, что "люди много что утверждают". Чиновница добавила, что Вашингтон может обсуждать те вопросы, которые бепокоят власти страны, но которые при этом не затрагивают украинский кризис. Фокус в контактах с Москвой делается на сокращении рисков.

Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что местная газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником российского президента по международным делам Юрием Ушаковым, а также секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В Белом доме заявили, что не удивлены словам Пригожина о вмешательстве в выборы в США.

Фото и видео: YouTube / Белый дом