  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Белый дом продолжает изучать возможности для снижения цен на энергоносители
Сегодня, 8:03
40
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом продолжает изучать возможности для снижения цен на энергоносители

0 0

Джен Псаки рассказала о том, что власти пытаются снизить стоимость бензина для американцев.

Белый дом продолжает изучать дополнительные возможности для снижения цен на энергоносители. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки. Она уточнила, что стоимость на нефть и природный газ продолжает подниматься.

Напомним, что американские власти еще месяц назад объявили о продаже из собственного стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в сутки. Процесс будет вестись полгода. Пресса попросила Псаки оценить влияние этих мер. Сейчас в США стоимость превышает 100 долларов за один баррель. Чиновница считает, что данный инструмент - не единственный в арсенале властей, который можно использовать для стабилизации обстановки.

Нефтяные рынки - это глобальный рынок, и увеличение предложения и продолжение работы с другими странами по увеличению предложения является частью нашей общей цели

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки подчеркнула, что администрация предпринимает шаги для того, чтобы стоимость бензина внутри страны снижалась. Она добавила, что эксперты продолжают рассматривать все возможные варианты.

Белый дом призвал к снижению накала риторики о ядерной войне.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, бензин, газ, джен псаки, нефть, рост цен, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии