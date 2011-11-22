Белый дом продолжает изучать возможности для снижения цен на энергоносители

Джен Псаки рассказала о том, что власти пытаются снизить стоимость бензина для американцев.

Белый дом продолжает изучать дополнительные возможности для снижения цен на энергоносители. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки. Она уточнила, что стоимость на нефть и природный газ продолжает подниматься.

Напомним, что американские власти еще месяц назад объявили о продаже из собственного стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в сутки. Процесс будет вестись полгода. Пресса попросила Псаки оценить влияние этих мер. Сейчас в США стоимость превышает 100 долларов за один баррель. Чиновница считает, что данный инструмент - не единственный в арсенале властей, который можно использовать для стабилизации обстановки.

Нефтяные рынки - это глобальный рынок, и увеличение предложения и продолжение работы с другими странами по увеличению предложения является частью нашей общей цели Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки подчеркнула, что администрация предпринимает шаги для того, чтобы стоимость бензина внутри страны снижалась. Она добавила, что эксперты продолжают рассматривать все возможные варианты.

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Фото и видео: Белый дом

