Белый дом признал, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением

Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить информацию о контактах Трампа и Путина.

В американской администрации при президенте Джо Байдене признались, что информация о звонках бывшего лидера США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину по истечении должностных полномочий бывшего главы американского государства является лишь предположением.

Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу. Так что, если это правда, это действительно вызывает обеспокоенность. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что не может подтвердить, что Трамп и Путин созванивались после того, как 45-й президент США оставил Овальный кабинет.

Белый дом не ответил, обсуждал ли Байден с президентом Израиля удары по Ирану.

Фото и видео: YouTube / Defense Now