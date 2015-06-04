Белый дом признал, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением

В американской администрации при президенте Джо Байдене признались, что информация о звонках бывшего лидера США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину по истечении должностных полномочий бывшего главы американского государства является лишь предположением.
Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу. Так что, если это правда, это действительно вызывает обеспокоенность.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Карин Жан-Пьер добавила, что не может подтвердить, что Трамп и Путин созванивались после того, как 45-й президент США оставил Овальный кабинет.
Белый дом не ответил, обсуждал ли Байден с президентом Израиля удары по Ирану.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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