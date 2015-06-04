  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом признал, что данные о звонках Трампа Путину являются предположением

0 0

Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить информацию о контактах Трампа и Путина.

В американской администрации при президенте Джо Байдене признались, что информация о звонках бывшего лидера США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину по истечении должностных полномочий бывшего главы американского государства является лишь предположением. 

Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу. Так что, если это правда, это действительно вызывает обеспокоенность.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что не может подтвердить, что Трамп и Путин созванивались после того, как 45-й президент США оставил Овальный кабинет.

Белый дом не ответил, обсуждал ли Байден с президентом Израиля удары по Ирану.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, владимир путин, дональд трамп, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии