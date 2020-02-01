Белый дом не ответил, обсуждал ли Байден с президентом Израиля удары по Ирану

Карин Жан-Пьер напомнила о звонке Вашингтона Ицхаку Герцогу в Израиль.

В американской администрации уведомили о том, что президент США Джо Байден выразил соболезнования израильскому президенту Ицхаку Герцогу в связи с годовщиной проникновения на территорию еврейского государства сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако иностранная чиновница отказалась отвечать на вопрос СМИ о том, обсуждали ли политики возможные воздушные удары Израиля по Ирану.

Президент позвонил президенту Герцогу <...>, чтобы выразить свои соболезнования. Это были значимые соболезнования. Мне больше нечего добавить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Позже, отвечая на уточняющие вопросы по поводу беседы между двумя политическими лидерами, Карин Жан-Пьер все же добавила, что ранее Джо Байден неоднократно говорил в публичном пространстве о том, что наилучший шанс вернуть израильских заложников домой - это соглашение между сторонами конфликта о достижении режима прекращении огня.

США не могут подтвердить данные WSJ об участии Бута в поставках оружия хуситам.

Фото и видео: YouTube / Defense Now