Карин Жн-Пьер напомнила о важности обмена заключенными для Вашингтона.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не могут подтвердить сведения, опубликованные в издании The Wall Street Journal (WSJ), об участии россиянина, депутата Ульяновской области Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам на Ближнем Востоке. Сам Виктор Бут ранее назвал статью из иностранной газеты голословным обвинением. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Я не могу подтвердить сегодня это сообщение <...> Wall Street Journal. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге со СМИ отнес этот материал газеты "к категории фейков или информационных нападок на народных избранников".

Белый дом отрицает связь зарубежных визитов Байдена с выборами в США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now