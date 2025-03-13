Белый дом: прекращение огня на Украине находится в пределах досягаемости

Кэролайн Ливитт привела аналогию с американским футболом, говоря об украинском кризисе.

Установление режима прекращения огня в региональном конфликте на Украине находится в пределах досягаемости, поэтому Вашингтон считает, что уже находятся на подступах к мирному урегулированию. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделала официальный представитель американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. Она отреагировала на ремарку одного из корреспондентов по ситуации.

Мы находимся в 10 ярдах от мира в этом конфликте, длящимся три года... Речь идет о самом близком к миру моменте. Мы находимся на отметке в 10 ярдов. И президент рассчитывает, что россияне помогут нам добежать до зачетной зоны. И мы призываем россиян подписаться под этим планом. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в американском футболе 10-ярдовая отметка является последним рубежом перед зачетной зоной. Пресс-секретарь Белого дома повторила информацию о том, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц провел ранее в среду, 12 марта, телефонный разговор "с российским коллегой". Однако в Вашингтоне не уточнили, с кем именно из Москвы чиновник говорил. На текущей неделе специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф отправится в российскую столицу с рабочим визитом.

Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX